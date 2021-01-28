Euro
8.98
Dolar
7.42
BIST 100
1,446.08
Altın
1,835.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Gül konuşuyor Beykoz açıklarında Panama bandıralı kargo gemisini kurtarma çalışmaları tekrar başladı
logo
Kültür Sanat

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizileri şubatta yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısında olacak

TRT Çocuk'un ilgiyle takip edilen beş çizgi dizisinin yeni bölümleri, 6 Şubat itibarıyla yayımlanmaya başlayacak.

Güç Gönel   | 28.01.2021
TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizileri şubatta yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısında olacak

Istanbul

TRT Çocuk'tan yapılan açıklamaya göre, kanalın severek takip edilen dizgi dizileri "İbi", "Rafadan Tayfa", "Elif ve Arkadaşları", "Aslan" ve "Kare" yeni bölümleriyle 6 Şubat'tan itibaren izleyicinin beğenisine sunulacak.

En yakın arkadaşı "Tosi" ve "Baldiyar" ile çeşitli maceralara atılan, karşılaştıkları sorunlara matematik ve fen bilimlerinden faydalanarak çözümler üreten "İbi", arkadaşları "Hoppa" ve "Pumba" ile 6 Şubat Cumartesi günü saat 12.45 ve 16.50'de peş peşe beş yeni bölümü ile ekrana gelecek.

Çocuk ve yetişkinler tarafından ilgiyle izlenen "Rafadan Tayfa", 13 Şubat Cumartesi gününden itibaren her hafta sonu saat 10.40, 15.30 ve 18.55'te yeni bölümleriyle birbirinden eğlenceli serüvenlere doğru yola çıkacak.

Salgın sürecinde çocuklar için okulun eğlenceli ortamını evlere taşıyacak "Elif ve Arkadaşları", 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren her gün saat 11.30'da yeni bölümleriyle minik izleyicilerinin evlerine misafir olacak.

Günlük hayatta karşılaştığı problemlerin üstesinden dedesinin yardımıyla geliştirdiği icatlar sayesinde gelen "Aslan", 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren her gün saat 13.55'te yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Gizemli olayların peşinden koşarken çocukların gönlünde taht kuran "Kuti", "Aypa", "Rupi" ve "Enda"dan oluşan "Kare", 22 Şubat Pazartesi itibarıyla her sabah saat 08.55'te yeni maceralarıyla çocukların keşif dünyalarını aydınlatmaya devam edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da Kovid-19 aşısı savaşları yaşanıyor
Tunus ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artarken Bahreyn kısıtlamaya giriyor
Kanada'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 19 bini aştı
AB ile AstraZeneca görüştü ama anlaşamadı
ABD'de 1 ayda 90 bin kişi Kovid-19'dan ölebilir

Benzer haberler

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizileri şubatta yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısında olacak

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizileri şubatta yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısında olacak

Almanya'da Kovid-19'un ikinci dalgasında uzatılan kısıtlamalar tüketici güvenini etkiledi

Eğitim neferleri, karlı yolları aşarak öğrencilerin canlı derslere katılmalarını sağlıyor

Malatya'da çocuklar karın keyfini kızak kayarak çıkardı

Malatya'da çocuklar karın keyfini kızak kayarak çıkardı
Hakkari'de öğrenciler MEB tarafından gönderilen tabletlerle uzaktan eğitime erişim sağlıyor

Hakkari'de öğrenciler MEB tarafından gönderilen tabletlerle uzaktan eğitime erişim sağlıyor

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Durmuşoğlu, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Durmuşoğlu, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti