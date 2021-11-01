Tekno müzik etkinliği başkentli gençleri bir araya getirdi
CerModern'de tekno müzik etkinliği düzenlendi.
Ankara
CerModern'in açık hava sahnesinde, "Halloween" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Dj'ler Sezer Uysal, Berkcan Demir ve MFK performans sergiledi.
Bazı izleyicilerin kostümleriyle geldiği etkinlikte, isteyen misafirlere temaya uygun makyaj yapıldı.
Etkinliğe, başkentli gençler ilgi gösterdi.
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