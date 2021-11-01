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Kültür

Tekno müzik etkinliği başkentli gençleri bir araya getirdi

CerModern'de tekno müzik etkinliği düzenlendi.

Eda Özdener   | 01.11.2021
Tekno müzik etkinliği başkentli gençleri bir araya getirdi

Ankara

CerModern'in açık hava sahnesinde, "Halloween" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Dj'ler Sezer Uysal, Berkcan Demir ve MFK performans sergiledi.

Bazı izleyicilerin kostümleriyle geldiği etkinlikte, isteyen misafirlere temaya uygun makyaj yapıldı.

Etkinliğe, başkentli gençler ilgi gösterdi.

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