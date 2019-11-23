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Kültür Sanat

Tekirdağ'daki 480 yıllık Ayaspaşa Camisi zamana direniyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Sadrazam Ayas Mehmet Paşa tarafından 1539'da yaptırılan Ayaspaşa Camisi, asırlardır ihtişamını koruyor.

Mesut Karaduman,Uğur Arslan   | 23.11.2019
Tekirdağ'daki 480 yıllık Ayaspaşa Camisi zamana direniyor Fotoğraf: Uğur Arslan/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'daki 480 yıllık Ayaspaşa Camisi zamana direniyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Sadrazam Ayas Mehmet Paşa tarafından 1539'da yaptırılan Ayaspaşa Camisi, asırlardır ihtişamını koruyor. ( Uğur Arslan - Anadolu Ajansı )

Kanuni Sultan Süleyman döneminin önemli devlet adamlarından Sadrazam Ayas Mehmet Paşa tarafından kesme taştan yaptırılan cami, Osmanlıyı yansıtan mimarisi, tarihi ve taş kaide üzerinde yükselen minaresiyle zamana direniyor. 

Tek şerefeli ve silindirik gövdeli bir minaresi bulunan camide, tek kubbeli ana mekan ile son cemaat mahfili bulunuyor.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde çeşitli restorasyonlardan geçirilen cami, ilçeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayaspaşa Camisi'nin yüz yıllardır ayakta durduğunu söyledi.

Camilerin tarih ve kültür turizmi açısından kentte çok önemli bir yer tuttuğunu anlatan Hacıoğlu, "Bunların en önemlilerinden birisi de yıllara meydan okuyan Ayaspaşa Camisi'dir. Osmanlı mimarisinin özelliklerini bu camide görmemiz mümkün. Bugün dimdik ayaktadır. Osmanlı'nın en güzel mimari eserlerinden olan bu kültür mirası camimiz ayakta kalmaya devam edecektir." dedi.

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