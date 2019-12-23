Euro
6.59
Dolar
5.94
BIST 100
112,005.90
Altın
1,481.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' film ekibi gala için Şanlıurfa'da

Türk yapımı çizgi film serisi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin ekibi, Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi gezdi.

Rauf Maltaş   | 23.12.2019
'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' film ekibi gala için Şanlıurfa'da

Şanlıurfa

Türk yapımı çizgi film serisi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin ekibi, Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi gezdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların severek izlediği Rafadan Tayfa, bu kez "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" adlı animasyon ve macera türü çizgi filmle 27 Aralık Cuma günü vizyona giriyor.

Şanlıurfa'da yarın gerçekleştirilecek gala için kente gelen film ekibi, çekimlerin yapıldığı mekanları gezdi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Mozaik Müzesini gezen ekip, ardından filmin asıl konusu olan tarihi Göbeklitepe Ören Yeri'ni ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, 2014'te yayınlanmaya başlanan Rafadan Tayfa'nın, çocukların sevgisini kazandığını ve birçok başarı elde ettiğini belirtti.

Filmin vizyona girmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'ya üçüncü gelişimiz ama tüm ekibimizle ilk etkinliğimiz. Gerçekten ekibimizin gözündeki o ışıltıyı görmek bizi çok mutlu etti. Çünkü yaklaşık bir buçuk yıldır gece gündüz demeden çok büyük bir filmi tamamladılar. Yarın Şanlıurfa'da ilk galasını gerçekleştireceğiz. Film sayesinde Göbeklitepe'ye ilginin artacağına inanıyoruz çünkü filmin büyük bir kısmı Şanlıurfa'da geçiyor."

Fidan, özellikle çocukların film sayesinde Göbeklitepe'ye ayrı bir ilgi duyacağına inandığını aktararak, bu etkiyi film daha vizyona girmeden yaşamaya başladıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trablus’tan Doha’ya 'sathı müdafaa'
Arap dünyasında değişim talebi devam ediyor
Macron'un 'hata' diyerek önemsizleştirmeye çalıştığı Fransa'nın sömürgeciliği katliamlarla dolu
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler

Benzer haberler

Suriyelilerin Barış Pınarı Harekatı bölgesine dönüşleri sürüyor

Suriyelilerin Barış Pınarı Harekatı bölgesine dönüşleri sürüyor

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' film ekibi gala için Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu
National Geographic dergisinin Göbeklitepe önerisi turizmcileri sevindirdi

National Geographic dergisinin Göbeklitepe önerisi turizmcileri sevindirdi

Rasulayn'da teröristlerce karargah olarak kullanılan okulun onarımı tamamlandı

Rasulayn'da teröristlerce karargah olarak kullanılan okulun onarımı tamamlandı