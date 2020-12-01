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Kültür Sanat

Pakistan Başbakanı Han: Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere tavsiye ediyorum

Pakistan Başbakanı İmran Han, "(Devlet televizyonu) PTV'de yayınlanan Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum." dedi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 01.12.2020
Pakistan Başbakanı Han: Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere tavsiye ediyorum Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İslamabad

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter'dan, PTV'de Urduca dublajlı yayınlanmaya başlayan "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" dizisi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Han, "PTV'de yayınlanan Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum." ifadesine yer verdi.

PTV de dizinin, pazartesi ve salı günleri yerel saatle 19.00'da birer bölüm halinde yayınlanacağını açıkladı.

Pakistan Senatosu Enformasyon ve Yayıncılık Komisyonu Başkanı Faysal Cavid Han da Başbakan Han'ın, Diriliş Ertuğrul'un ardından Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin de PTV'de yayınlanmasını istediğini kaydetti.

Pakistan’da geçen Ramazan ayında yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi yoğun ilgiyle karşılanırken, YouTube’daki “TRT Ertugrul by PTV” kanalının abone sayısı 10 milyonu aştı.

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