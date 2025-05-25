"Mehmed: Fetihler Sultanı" oyuncuları 7. Etnospor Kültür Festivali'nde izleyicilerle buluştu
TRT 1 ekranlarında her salı yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu 7. Etnospor Kültür Festivali'nde izleyicilerle buluştu.
İstanbul
TRT çadırında gerçekleşen etkinlikte, dizide "Kurtçu Doğan" karakterini canlandıran Ali Sinan Demir, "Saltuk" karakterini oynayan Tolga Akkaya, "Ulubatlı Hasan" rolündeki Sidar Tublek, "Saruca" olarak rol alan Recep Çavdar ve "Satılmış" karakterine hayat veren Taner Ayyıldız yer alarak katılımcılara imza ve fotoğraf verdi.
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Etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan oyuncu Sidar Tublek, katılımcıların bu kadar kalabalık olacağını hiç beklemediğini dile getirerek, "Görünce heyecanlandım ve bir o kadar da memnun oldum. Dizimizin bu kadar ilgi görmesi, sevilmesi bizi çok mutlu etti. Çok büyük emekler sarf ettik ve burada emeğimizin karşılığını sevgiyle alıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor." dedi.
"Ortam, ambiyans her şey çok güzel"
Seyirciler kadar kendisinin de heyecanlı olduğunu aktaran oyuncu Tolga Akkaya, "Burada olmaktan gurur duyuyoruz, çok memnunuz. Halkımızla bir aradayız. Onlar sayesinde buralara kadar geldik. Festivale gelir gelmez buraya ulaştık ama imzadan sonra gezeceğiz." ifadelerini kullandı.
Oyuncu Recep Çavdar çok güzel bir gün olduğunu ifade ederek, "Seyircimizle kavuştuk, çok güzel bir buluşma oldu. Ortam, ambiyans her şey çok güzel. Henüz festival alanını gezme şansımız olmadı. Etnospor'a çocuklarımla her sene geliyoruz hatta çocuklarım da burada anneleriyle geziyorlar. Etkinlik sonrası festival alanını bir de onlarla gezeceğim." değerlendirmesinde bulundu.
"Çocukların şanlı tarihimizi görmeleri açısından çok mutluluk verici"
İzleyicilerle buluştukları için çok mutlu olduğunu paylaşan Taner Ayyıldız ise "Yaptığımız için karşılığını görüyoruz bu vesileyle. Bize gösterilen ilgiden dolayı da minnettarız. Çocukların böyle tarihi dizileri izlemesi, böyle güzel projeleri takip etmesi şanlı tarihimizi görmeleri açısından çok mutluluk verici." dedi.
Oyuncu Ali Sinan Demir de Etnospor'da çok güzel bir enerji olduğunu söyleyerek, "İzleyicilerimiz sağ olsunlar. Sonuçta onlar için bu dizi. Karşılığını da görmek çok güzel oluyor. Festival bu yağışlı havaya rağmen gayet güzel, enerjik ve bol seyircili." görüşünü paylaştı.
"Oğlumuzu da bu şekilde yetiştiriyoruz"
Etkinliğe katılan vatandaşlardan Osman Başaran, festivale önceki yıllarda da katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu sene de her zamanki gibi çok güzel. Böyle festivallerin olmasını çok seviyoruz. Oğlumuzu da bu şekilde yetiştiriyoruz, inşallah böyle devam eder. Oğlum zaten bu diziyi çok seviyor, tarihe de çok meraklı. Biz de elimizden geldiği kadar öğretmeye, anlatmaya çalışıyoruz. Umarım bu şekilde vatanına, milletine faydalı bir çocuk olarak yetişir."
Minik katılımcılardan Zeynep Saliha Özgen diziyi severek takip ettiğini kaydederek, "Fatih Sultan Mehmed'i seviyorum. Tarihi seviyorum, merak ediyorum. Festivalde çok eğlendik. Şapka aldık, çekilişe katıldık, boyama yaptık." ifadelerini kullandı.
"En beğendiğim karakter Fatih Sultan Mehmed"
En sevdiği karakterin Fatih Sultan Mehmed olduğunu paylaşan katılımcılardan Ümmü Eymen Erbaş, oyuncuları gördüğünde çok mutlu hissettiğini ve çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:
"Çok heyecanlıyız. Yanlarına gitmek istiyoruz ama çok sıra var. Bugün 'Kod Adı Kırlangıç' ekibinin yanına gittik, sarıldık. Tarihi öğrenmek, merak etmek istiyoruz bu yüzden dizileri izliyoruz. Çok merak ediyoruz acaba neler yaşandı önceden diye."
Katılımcılardan Halit İnanç ise festivalden şapka ve dergi aldığını aktararak, "Şapkamı imzalatmaya çalışıyorum. Heyecanlı, güzel bir dizi. İstanbul'un fetih sürecini canlandırıyorlar. Tarihi seviyorum, dünya savaşlarına dair bir sürü film izledim. En beğendiğim karakter Fatih Sultan Mehmed." diye konuştu.
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