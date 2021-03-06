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Kültür Sanat

Osmanlı döneminden kalma haberleşme kulesinin 3 boyutlu dijital belgelemesi yapıldı

Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki Osmanlı döneminden kalma tarihi haberleşme ve gözetleme kulesinin 3 boyutlu dijital belgelemesi yapıldı.

Serdar Yiğit   | 06.03.2021
Osmanlı döneminden kalma haberleşme kulesinin 3 boyutlu dijital belgelemesi yapıldı

Kütahya

Domaniç Kaymakamlığınca taş evleri, yapıları ve 800 yıllık tarihi meşesi ile görsel bir güzelliğe sahip olan Berçin köyündeki tarihi Berçin Haberleşme ve Gözetlemesi Kulesi'nin restorasyonu için çalışmalara başladı.

Kaymakam Muhammet Enes İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulenin Osmanlı döneminden kalma 36 metrekare genişliğinde ve 9 metre yüksekliğinde önemli tarihi ve kültürel bir yapı olduğunu söyledi.

Kulenin ahşap hatıl, balkon ve çatı haricinde tamamıyla taştan oluştuğunu belirten İpek, şöyle devam etti:

"Zamanla yıkılmaya yüz tutmuş bu yapı, atıl bir halde beklemektedir. Domaniç'te bulunan en yüksek tarihi yapı olma özelliğini taşıyan bu yapının hem ilçemizin tarihi hem kültürel turizmine kazandırılması için gerekli inceleme ve araştırmaları beş aydır yapmaktaydık. Geçtiğimiz ay içinde yol haritamız belli oldu ve gerekli çalışmalara başlandı. Tarihi kulenin röntgen cihazı ile ölçüleri ve planını belirleyecek teknik ekip gerekli çalışmayı yaparak mimari ve teknik çalışmanın ilk aşamasını gerçekleştirmiş oldu."

İpek, daha sonra teknik plan üzerinden aslına uygun şekilde bir restorasyon projesi oluşturulup tarihi kulenin tescil sahibi Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulacağını, izinler alındıktan sonra da kaynakların temin edilmesiyle kulenin restore edilerek turizme kazandırılacağını dile getirdi.

Üç boyutlu dijital belgeleme çalışmasını yürüten mimari belgeleme uzmanı Doğan Tekin de bugünün teknolojileriyle eski kültürel miras yapıların 3 boyutlu dijital belgelemesini yaptıklarını, gelecekte yapıda herhangi bir yıpranma, ortadan kaybolma olsa dahi elde edilen 3 boyutlu dijital veriler sayesinde restorasyon çalışmalarının rahatlıkla gerçekleştirilebileceğini aktardı.

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