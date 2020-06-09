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Kültür Sanat

Netflix 'Uzay Kuvvetleri' markasını ABD ordusundan önce almış

Online medya hizmetleri sağlayıcısı Netflix’in, "Uzay Kuvvetleri" dizisinin marka haklarını, ABD ordusundan önce aldığı ortaya çıktı.

Kasım İleri   | 09.06.2020
Netflix 'Uzay Kuvvetleri' markasını ABD ordusundan önce almış

Washington DC

ABD basınında çıkan haberlere göre, Netflix’in, ocak ayında yayına giren "Uzay Kuvvetleri" dizisinin marka haklarını çok önceden Avustralya, Meksika, ABD ve Avrupa’da tescil ettirdiği kaydedildi.

ABD ordusunun ise sadece ABD’de bekleyen bir başvurusunun bulunduğu belirtildi.

Bu durumun, ABD ordusunu, yeni kurulmuş olan askeri gücü için tanıtım malzemelerinin satışında Netflix ile yasal olarak karşı karşıya getirebileceği konuşuluyor.

ABD’de Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurulması için tartışmalar başlar başlamaz Netflix, komutanlıkla ilgili bir komedi dizisi çalışmalarına başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2018’de söz konusu komutanlık için Pentagon'a talimat vermiş ve Komutanlık bu yıl şubat ayında resmen kurulmuştu.

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