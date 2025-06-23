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Kültür

Gassal, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin büyük ilgi gören orijinal dizisi "Gassal", TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ömer Mirza Şeker  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Gassal, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, senaryosunu Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor.

Başrolleri Ahmet Kural ile ikinci sezon kadın gassal rolüyle diziye katılan Hande Soral paylaşıyor.

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Kara komediyle dramı bir araya getiren dizinin ilk sezonunda müzisyen Şahin Kendirci ve orkestrası "Bana Sor" ve "Yıkılmışım Ben" adlı eserleri seslendirirken, ikinci sezonda ise müzisyen Bayhan ve orkestrası "Yol Arkadaşım", "Salını Salını" ve "Rüzgar" isimli şarkıları yorumluyor.

Hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan yapım, bugünden itibaren hafta içi her gün TRT 1'de izlenebilecek.

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