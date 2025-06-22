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Dünya, Kültür

ABD'li şarkıcı Bruce Springsteen, İspanyollardan Trump'a karşı seslerini yükseltmelerini istedi

ABD'li ünlü Rock müzik şarkıcısı Bruce Springsteen, "yolsuzluğa bulaşmış, beceriksiz ve hain" olarak tanımladığı Donald Trump başkanlığındaki yönetime karşı İspanyollardan seslerini yükseltmelerini istedi.

Şenhan Bolelli  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
ABD'li şarkıcı Bruce Springsteen, İspanyollardan Trump'a karşı seslerini yükseltmelerini istedi

Madrid

Dünyaca tanınmış bir şarkıcı olan 75 yaşındaki Springsteen, İspanya'nın kuzeyindeki San Sebastian kentinde 21 Haziran cumartesi akşamı verdiği konserde Trump yönetimini sert dilde eleştirdi.

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Springsteen, konser sırasında İspanyollara hitaben şunları söyledi:

"Sevdiğim ve 250 yıldır bir umut ışığı olan Amerika artık yozlaşmış, beceriksiz ve hain bir hükümetin elinde. Demokrasiye ve Amerikan deneyiminin en iyisine inananlardan, benimle birlikte isyan etmelerini, seslerini yükseltmelerini ve otoriterliğe karşı bize katılmalarını istiyorum. Özgürlüğün yankılanmasına izin verin."

ABD'li şarkıcı, geçen mayıs ayında İngiltere'nin Manchester kentinde verdiği konserde de benzer ifadeler kullanmış ve bu sözlerinden dolayı Trump tarafından eleştirilmişti.

Trump, o dönemde sosyal medya hesabından, "Aşırı derecede abartılmış Bruce Springsteen'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı kötülemek için yabancı bir ülkeye gittiğini görüyorum. Ondan hiç hoşlanmadım, müziğinden veya radikal solcu politikalarından hiç hoşlanmadım ve en önemlisi yetenekli bir adam değil. Sadece saldırgan, itici bir aptal." paylaşımında bulunmuştu.

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