Euro
10.52
Dolar
8.63
BIST 100
1,426.58
Altın
1,899.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

'Müzik Susmasın' projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzik emekçilerine haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 02.06.2021
'Müzik Susmasın' projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgın sürecinde İstanbul'daki yurtlarda 17 bin kişi karantinaya alındı
Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 207 kişi öldü
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıplarındaki artış sürüyor
Brezilya'da bir kasabada Kovid-19 aşısı uygulamasından etkili sonuçlar elde edildi
DSÖ Genel Direktör Ghebreyesus: Sinovac aşısının acil kullanımına onay verilmesinden mutluluk duyuyorum

Benzer haberler

'Müzik Susmasın' projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

'Müzik Susmasın' projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

Ani Ören Yeri'nin saklı tarihi kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, uluslararası misyon temsilcilerini 'Turizm İçin Güvenlik' etkinliğinde ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, uluslararası misyon temsilcilerini 'Turizm İçin Güvenlik' etkinliğinde ağırladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mavi Bayrak uygulamasında 2023'te dünya birinciliğini hedefliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mavi Bayrak uygulamasında 2023'te dünya birinciliğini hedefliyor