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Kültür

'Müslüman Bir Kadının Gözünden Dünya' sergisi

Kırgızistan'da bu yıl ilki organize edilen "Müslüman Bir Kadının Gözünden Dünya" adlı sergide başörtülü kadınların hazırladıkları çağdaş sanat eserleri görücüye çıktı.

Nazir Aliyev Tayfur   | 04.03.2022
'Müslüman Bir Kadının Gözünden Dünya' sergisi Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Bişkek

Yağlı boya, marküteri ve hat sanat teknikleriyle Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle barışı, özgürlüğü, mutluluğu, annenin duasını simgeleyen resim çalışmaları sergilendi.

Organizatörler, kadınların yaşadığı şiddetin psikolojik ve fiziksel yönlerine de dikkat çekti.

Yoğun katılımıyla Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi'nde gerçekleşen serginin açılışında konuşan organizatör Eliana Satarova, "Müslüman Bir Kadının Gözünden Dünya adını verdiğimiz sanat sergisi benzersizdir." dedi.

Satarova, bu sergi ile başörtülü kadınların sanatsal potansiyeli ile dünyaya bakışını göstermenin yanı sıra kadınların günlük yaşamdaki sosyal sorunlarına ve dünyadaki problemlere dikkat çekmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Sergi alanında hareketsiz 5 genç kız sosyal sorunlara dikkat çekti

Ressam Alina Musayeva, sergi alanında, 2 saat hareketsiz duran ve yüzünde şiddetin izleri çizilmiş 5 genç kız ile aile içi şiddete ve toplumda sık sık gündeme gelen kız kaçırma olaylarına dikkati çekti.

Musayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda kız kaçırma geleneğinin geride bıraktığı ıstırapları, dünyada barış için dua edeni, hüznü ve sevinci yüzünde yansıtan kadınları gösterdiğini söyledi.

Sergide çalışmalarını sergileyen 17 kadından biri olan Aydana Üsenova, sergiye 10 resim tablosuyla katıldığını belirterek, çalışmalarında Kırgız kadınları, çiçekleri ve özgürlüğü yansıttığını anlattı.

Cemile Karımbayeva da sergide çok farklı tekniklerle yapılmış çalışmalarla kadının toplumdaki rolüne ve önemine vurgu yapıldığını kaydetti.

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