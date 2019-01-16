Kazı çalışmasını sezon boyu sürdüren heyetlere finansal destek

Kazı sezonunu tüm yıla yaymayı planlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 12 ay boyunca kazı yapacak ve profesyonel arkeologlar bulunduracak kazı heyetlerine finansal destek sağlayacak.

ANKARA - Eda Özdener

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, gün yüzüne çıkarılan kültür varlığı sayısını artırmak için sadece yaz aylarında sürdürülen kazı faaliyetlerini tüm yıla yayma kararı aldı.

Anadolu topraklarının milattan önce (M.Ö.) 10 bin yıl öncesine tarihlenen medeniyet birikiminin, Türkiye'yi turizmde rakipsiz bir ülke haline getireceğinden yola çıkan Bakanlık, turizm gelirlerinin bir kısmını kültüre kaynak olarak aktaracak. Bu kapsamda, Türkiye'deki yerli kazı başkanlıklarından dosya istenirken yaz aylarındaki 45-60'lık çalışmayı, tüm yıl boyunca sürdürebileceğini beyan edip program sunanlardan ilk etapta 20'si belirlenecek.

Bu kazı heyetlerine her ay finansal destek sağlanırken, kazı alanlarında belli sayıda profesyonel arkeolog istihdam edilmesi ön şart olarak istenecek.

Arkeologların istihdam sorununun çözülmesine de katkı sağlayacak projeyle ilk yıl 150, 5 yıl boyunca 750 arkeoloğun kazı heyetlerine kazandırılması öngörülüyor.

Türkiye'de 31'i yabancı, 121'i yerli olmak üzere toplam 153 kazı başkanlığı faaliyet yürütüyor.

Bakanlık tarafından, kazı çalışmalarının yanı sıra müze, kurtarma kazısı, temizlik çalışmaları, yüzey ve su altı araştırmalarını da içeren faaliyetler için geçen yıl 30 milyon liralık bütçe ayrılmıştı.