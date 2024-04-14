Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,057.50
BTC/USDT
64,639.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Uzaya gönderilen ilk Atatürk fotoğrafı Adana'da sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda uzaya gönderilen ilk Atatürk fotoğrafı ve Nitelikli Fikri Tapu (NFT) çalışması sanatseverlerle buluştu.

Fatih Türkyılmaz  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Uzaya gönderilen ilk Atatürk fotoğrafı Adana'da sergileniyor Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

Adana

Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda yer alan sergilemede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünde 38 bin metre yüksekliğe gönderilen "gökyüzüne bakan Atatürk" fotoğrafı ve bitki tohumları yer alıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan Alba Loon Space Exploration Kurucusu İdris Albayrak, 500 grama kadar olan her ürünü 100 bin fit yüksekliğe çıkarıp marka reklamları yaptıklarını söyledi.

Portakal Çiçeği Karnavalı'nda NFT projelerini hem dijital hem de fiziksel olarak sergilediklerini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Bizim NFT projemiz uzaya gönderilen ilk Atatürk fotoğrafını, o fotoğrafın NFT tasarımlarını ve 16 farklı bitki tohumunu içeriyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıllını kutladık. Biz bu önemli kutlamayı Atamıza saygıyla onun fotoğrafını uzaya göndererek yapmak istedik. Başarılı da olduk. Çok mutlu olduk ekipçe. Biz markaların reklam ihtiyacını karşılamaya, sosyal sorumluluk projelerini yapmaya ve uzaya çıkmaya devam edeceğiz. Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyicilerimiz, katılımcılarımız 21 Nisan'a kadar Adana Müzesi'nde NFT projemizi izleyebilirler, görebilirler."

Bu yıl 12. kez "Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen Portakal Çiçeği Karnavalı, 21 Nisan'a kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bursa'da, Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı
Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İş güvenliği uzmanı Nuri Bingöl Antalya'daki teleferik kazasını değerlendirdi
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 66 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Uzaya gönderilen ilk Atatürk fotoğrafı Adana'da sergileniyor

Uzaya gönderilen ilk Atatürk fotoğrafı Adana'da sergileniyor

Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "Osmanlı'dan Cumhuriyete Takılar" sergisi açıldı

İnsanlı uzay seyahatleri 1961'den bu yana uzaya ışık tutuyor

Rekor sürede fırlatılan milli uyduların elektronik kartlarının üretildiği tesis büyüyor

Rekor sürede fırlatılan milli uyduların elektronik kartlarının üretildiği tesis büyüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet