Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler bekleyişlerini sürdürüyor.
logo
Kültür

Kars'ta ata sporu 'cirit' köylüler tarafından yaşatılıyor

Kars'ın Selim ilçesinde yapımı tamamlanan 23 bin metrekarelik Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde 4 köy takımının katıldığı cirit müsabakaları yapıldı.

Cüneyt Çelik   | 21.11.2021
Kars'ta ata sporu 'cirit' köylüler tarafından yaşatılıyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı

Kars

Geleneksel Spor Dalları İl Temsilcisi ve Koşapınar Köyü Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selim Köylere Hizmet Götürme Birliğinin, Serhat Kalkınma Ajansı desteğiyle yaptırdığı merkezdeki 7 bin 500 metrekarelik cirit sahasında ilk maçlarını oynadıklarını ifade ederek, ata sporunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü Başkanı İlhami Yıldız ise sahanın yapılmasıyla vatandaşların ata sporuna daha fazla ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Darboğaz Köyü Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Ferit Yolcu da ata sporunun yaşatılması için yeni kulüp kurdukların belirterek, ata sporunu devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Akçakale Atlı Spor Kulübü Başkanı Şimşek Yıldırım, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri cirit müsabakalarına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da arttı, Ankara'da ve İzmir'de düştü
Türkiye'de 23 bin 347 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'la mücadelede iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti
Kovid-19 aşısı olmayan kalp hastalarına risk uyarısı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor

Benzer haberler

Kars'ta ata sporu 'cirit' köylüler tarafından yaşatılıyor

Kars'ta ata sporu 'cirit' köylüler tarafından yaşatılıyor

Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

Bakan Karaismailoğlu: Doğu Ekspresi seferleri haftada iki defa düzenlenecek

Kars'ta termometreler sıfırın altında 8 dereceyi gösterdi

Kars'ta termometreler sıfırın altında 8 dereceyi gösterdi
Kars'taki Çalı Gölü tamamen dondu

Kars'taki Çalı Gölü tamamen dondu
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkili oldu

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkili oldu