Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,187.40
BTC/USDT
42,300.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fatih Türkyılmaz   | 09.04.2022
İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz / AA

İstanbul

Milli Saraylara bağlı saray ve müze koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlanan müze, ziyarete açıldığı ilk gün vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, müzenin ilk gününde vatandaşlar tarafından gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ramazan ayı vesilesiyle vatandaşların ücretsiz ziyaret etmesiyle ilgili müjdesini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten ilgi bekliyorduk ama bugün umduğumuzun da fevkinde bir ilgi var. Siz de gözlemliyorsunuz zaten. Henüz açılalı 2 buçuk saat olmasına rağmen 5 binden fazla ziyaretçiyi şimdiden ağırladık. Bizler için gurur verici bir şey çünkü neticede bu eserler toplumla buluşsun diye bu müzeler açılıyor."

"Toplumla buluşmasının gerçekten de çok faydası varmış"

İslam Medeniyetleri Müzesi'nin Türkiye'de bir müze olarak yapılmış en önemli yapılardan biri olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Burada 700'e yakın tarihi eser ilk defa bir arada sergileniyor. Koleksiyonumuzun şöyle bir önemi var. Milli Saraylar ve diğer müzelerin envanterinde yer alan bu eserler daha evvelden ziyaretçiyle buluşmayan eserler. Müzemizin depolarında bulunuyordu. Bugün bu müzenin gördüğü ilgiden şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Görüyoruz ki toplumla buluşmasının gerçekten de çok faydası varmış. Tam zamanıymış, çok da isabet olmuş." ifadelerini kullandı.

Yıldız, sergilenen eserlerin yanı sıra müzede ciddi bir teknolojik alt yapının olduğuna vurgu yaparak, teknolojik enstalasyonlarla da ziyaretçilerin İslam Medeniyetinin bütün boyutlarına hakim olma şansı yakaladığını söyledi.

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlardan Yaşar Demirci de İslam Medeniyetleri Müzesinin herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu belirterek, "Bunu yapanlardan Allah razı olsun. Bu eseri meydana getirenlerden de Allah razı olsun. Burada gezerken yaşadığım duyguyu anlatmak mümkün değil." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Turgay Işık ise böyle yapıların Türkiye için güzel bir kazanım olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Tarihimizi, mazimizi gösterecek. Sakal-ı şerif benim çok ilgimi çekti. İnsanlar görmek için bazı yerlere gidiyor. Burada rahat rahat görebilecekler."

İslam Medeniyetleri Müzesi hakkında

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde 10 bin metrekare kapalı alana kurulu, 15 tematik bölümden oluşan İslam Medeniyetleri Müzesi'nde 800'e yakın eser bulunuyor.

Müzede, Hazreti Muhammed'in eşyaları ve temsili ayak izinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshaları, Kabe kapısı perdesi, Kur'an-ı Kerimler, Hacer'ül Esved ve Hırka-i Saadet mahfazaları ile Hilye-i Şerifler yer alıyor.

Ayrıca müzede, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, padişah kılıç ve kaftanları, dervişlerin tespihleri, Türk dokuma sanatı örnekleri, mimari ve dekoratif eşyalar ile hüsnühat sanatından çini örnekleri ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi
Türkiye'de 7 bin 120 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı

Benzer haberler

İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Medeniyetleri Müzesi'ni İstanbul gururla taşıyacak

İslam Medeniyetleri Müzesi açıldı

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi açıldı

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi açıldı
Silahlı Kuvvetler Müzesi, Arnavutluk'un askeri tarihini yansıtıyor

Silahlı Kuvvetler Müzesi, Arnavutluk'un askeri tarihini yansıtıyor
Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketi ramazanda cami önlerinde mangallı eylem planlıyor

Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketi ramazanda cami önlerinde mangallı eylem planlıyor