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Kültür

"Humanitarian Film Festival" 26 Mayıs'ta başlıyor

TRT World Citizen tarafından küresel insani sorunlara ışık tutmak amacıyla düzenlenen festival, dünyanın farklı coğrafyalarından 16 filme ev sahipliği yapacak.

Ahmet Esad Şani   | 19.05.2022
"Humanitarian Film Festival" 26 Mayıs'ta başlıyor

İstanbul

"Humanitarian Film Festival / İnsani Film Festivali", 26-27 Mayıs'ta farklı coğrafyalardan filmleri, İstanbul'da seyirciyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, merkezine insanı ve insana ait değerler bütününü alan anlayışla ilerleyen TRT, "Humanitarian Film Festival" projesini hayata geçiriyor.

Küresel insani sorunlara ışık tutmak hedefiyle TRT World Citizen tarafından 26-27 Mayıs'ta Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenecek festivalde, 21. yüzyılda halen insanlığın mücadele ettiği mültecilik, açlık ve savaş gibi konular masaya yatırılacak.

Söyleşiler ve atölye çalışmaları

Katılımcıları film yapımcıları ve film endüstrisi profesyonelleriyle buluşturacak festival, Türkiye, İran, Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Amerika ve Senegal gibi dünyanın farklı coğrafyalarından 16 filme ev sahipliği yapacak.

Film gösteriminin yanı sıra yarı finalist filmlerin yönetmenlerinin katılacağı söyleşiler ve Ensar Altay, Suat Köçer, Mehmet Bahadır Er gibi isimlerle atölyelerin de gerçekleştirileceği festivalde ikinci günün sonunda ilk üçe giren filmlere ödülleri verilecek.

Festivale "www.worldcitizenfilmfestival.com" adresinden kayıt yapılabiliyor.

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