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Kültür Sanat

Hollywood yıldızları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katılan Guy Ritchie ve Jason Statham, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. doğum gününü kutladı.

Berk Özkan   | 26.02.2021
Hollywood yıldızları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü, ünlü aktör Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu Hollywood'un ünlü isimleri tarafından kutlandı.

Hollywood yıldızları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson, Miramax CEO'su Yapımcı Bill Block'un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve yapımcıları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile doğum günü pastasını keserek teşekkürlerini iletti. Erdoğan, konuk isimlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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