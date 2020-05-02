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Suudi Arabistan'tan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak Esenboğa Havaalanı'na indi. Gelen yolcular 14 günlük karantina için Çorum'a gönderilecek. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokaklar ve caddeler boş kaldı.
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Kültür Sanat

Gözde turizm merkezi Safranbolu en sessiz günlerini yaşıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü

Orhan Kuzu   | 02.05.2020
Gözde turizm merkezi Safranbolu en sessiz günlerini yaşıyor Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Gözde turizm merkezi Safranbolu en sessiz günlerini yaşıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. ( Orhan Kuzu - Anadolu Ajansı )

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

"Dünyanın en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen Safranbolu, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çekiyor.

Kovid-19 nedeniyle birçok dükkan, otel ve konakların kapalı olduğu tarihi ilçe, sakin günler geçiriyor.

Geçen sene yaklaşık 1 milyon 300 bin turist ağırlayan sokaklarında bu yıl sessizliğin hakim olduğu tarihi ilçe, eski günlerine dönmeyi bekliyor.

"Bu süreci atlattıktan sonra misafirlerimizi bekliyoruz"

Kaymakam Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu halkının Kovid-19 tedbirlerine büyük oranda riayet ettiğini söyledi.

Vatandaşların dışarı çıktığında maske taktığını ve sosyal mesafe kuralına uyduğunu belirten Ürkmezer, kurallara uyan bütün Safranbolu halkına teşekkür etti.

Ürkmezer, Safranbolu'nun tarihi güzelliklerinin yüzyıllardır korunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda Safranbolu sessiz ve sakin. Olması gerektiği gibi. Bütün vatandaşlarımız evlerinde kalmaya devam etsin. Safranbolu'nun tarihi konakları, sokakları ve kültürü yüzyıllardır olduğu gibi durmaya devam ediyor. Koronavirüs süreci sonunda da durmaya devam edecek. Bu süreci atlattıktan sonra bütün misafirlerimizi Safranbolu'ya bekliyoruz."

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