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Kültür Sanat

'Gör-İşit' sistemi görme engellileri edebiyat dünyasına yolculuğa çıkaracak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye genelindeki tüm halk kütüphanelerinde yaygınlaştırılması planlanan "Gör-İşit" sisteminin ilk uygulaması, Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesinde başlatıldı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 14.10.2020
'Gör-İşit' sistemi görme engellileri edebiyat dünyasına yolculuğa çıkaracak

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı, engellilerin bilgiye kolay erişimini sağlamak ve engelsiz kütüphane hizmetini yaygınlaştırmak amacıyla il halk kütüphanelerinde "Gör-İşit" sistemini hayata geçirdi.

Görme engellilerin edebiyat dünyasına daha kolay erişebilmeleri amacıyla planlanan uygulamanın ilk durağı, Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yaptığı yazılı açıklamada, okumanın önündeki engelleri kaldırarak, vatandaşların kütüphanelerden yararlanma ve okuma taleplerini yerine getirmek istediklerini anlattı.

Gör-İşit sisteminin uygulandığı Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesini yerinde incelediklerini belirten Demircan, Bakanlık olarak, okuma oranını artırma ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırma prensibiyle çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Yardımcısı Demircan, "Kitabın ve bilginin ulaşamadığı en ufak bir ilçemiz, mahallemiz kalmasın istiyoruz. Dezavantajlı grupları önemsiyoruz. Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesinin uygulamaya başladığı 'Gör-İşit' sisteminin tüm halk kütüphaneleri tarafından örnek alınması gerekiyor ve bu sistemi Türkiye geneline yaygınlaştıracağız." ifadesini kullandı.

Edebiyat dünyasına yolculuğa çıkaran "Gör-İşit"

Dijital ortamda ve gönüllülük esasıyla yürütülecek "Gör-İşit" sistemi, gönüllü okuyucuların seslendirdiği basılı kitapların görme engelli kütüphane üyelerine ulaştırılmasını sağlıyor.

Seslendirilen kitapların listeleri, görme engelli vatandaşlara dijital olarak gönderiliyor. Okuyucunun seçimine göre, dijital kullanıma uygun sistem ile uyumlu kitaplar, görme engelli okuyucuyla buluşuyor.

Gönüllülerin yaptıkları okumalar ise ikisi görme engelli olmak üzere dört çalışan tarafından vurgu, tonlama, okuma hızı ve diksiyon kriterlerine göre değerlendiriliyor. Uygulamanın tüm halk kütüphanelerinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

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