Eyyubi Camisi'nin 2 bin 650 tonluk son bölümü taşınıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 4 bin 600 ton ağırlığındaki Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin 2 bin 650 ton ağırlığındaki son bölümü 352 tekerlekli SPMT aracına yüklendi.

Fotoğraf: AA/Selman Tür

BATMAN

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerden, 4 bin 600 ton ağırlığındaki Eyyubi Camisi'nin 2 bin 500 tonluk son bölümünün taşınmasına başlandı.

Su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf'in tarihi ve kültürel varlıklarıyla 5,5 kilometre uzaklıktaki Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi'nin baraj gölü alanından çıkarılarak Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilmesinin ardından, İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ve Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı da başarıyla taşındı.

Tarihi cami için özel temel

Bu kapsamda Er-Rızk, Eyyubi ve Koç Camileri için koruma ve taşıma çalışmalarıyla ilgili süreç devam ediyor.

Hasankeyf'teki eserler arasında en ağır yapı olan ve 14. yüzyıl sonu 15. yüzyıl başlarında inşa edildiği tahmin edilen Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin 27 Kasım'da başlayan taşınma sürecinde sona gelindi.

Tarihi caminin zarar görmemesi için özel temel yapıldı.

Tarihi caminin bahçe duvarlarının 6 parça halinde, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) ile geçici koruma alanına taşınmasının ardından, ana gövdenin 2 bin 650 tonluk en ağır ve son bölümü 352 tekerlekli SPMT aracına yüklendi.

Hava şartlarına göre tarihi caminin, Dicle Nehri üzerinde özel olarak inşa edilen 12 kutu menfezden oluşan 104 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki köprü üzerinden geçirilerek 6 saatlik çalışmanın ardından Yeni Kültürel Park Alanı'na ulaştırılması planlanıyor.

Süleyman Han Camisi'nin de taşınma süreci tamamlandı

Süleyman Han tarafından 1407 yılında inşa ettirilen Süleyman Han Camisi'nin 36 metre yüksekliğindeki minaresinin taşlarının söküm işlemi tamamlandı. Caminin tarihi kapı ve çeşmesi de bütün olarak taşındı. Minarenin Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki birleştirme işlemi ise ay sonuna kadar tamamlanacak.

Baraj gölü alanındaki diğer tarihi değerlerin taşınması, taşınamayacak durumda olanların da yerinde korunması ve bir örneğinin yapılması için çalışmalar sürüyor.

Muhabir: Selman Tür