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Yaşam

Batman'da görev yapan hassas burun "Linda" emekli oldu

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev aldığı 5 yılda 365 kilogram uyuşturucunun bulunmasını sağlayan dedektör köpek Linda emekliye ayrıldı.

İbrahim Toprak  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Batman'da görev yapan hassas burun "Linda" emekli oldu Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Batman

Belçika kurdu 8 yaşındaki dişi köpek Linda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi'nde verilen özel eğitimlerin ardından 5 yıl önce Batman'da göreve başladı.

Görevi boyunca uyuşturucu operasyonlarına büyük katkı sağlayan Linda, güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı oldu.

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Operasyonlarda toplam 365 kilogram uyuşturucunun bulunmasında rol oynayan Linda, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrıldı.

Linda için İl Emniyet Müdürlüğünde emeklilik pastası kesildi.

Linda'dan sorumlu polis memuru Meftun Ünlüce, AA muhabirine, 5 yıldır Linda ile görev yaptığını, köpeğin 8 yaşına girdiğini ve sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrıldığını söyledi.

Ünlüce, şunları kaydetti:

"Linda, katıldığımız operasyonlarda ekiplere çok büyük katkı sağladı. Ona olan vefa borcunu ödemek amacıyla ekip arkadaşlarımızla pasta kestik. Emeklilik kutlamasını yapmak için bir araya toplandık. Bundan sonra çalışmaya yeni görev köpeğim Boyka ile devam edeceğim. Boyka da 2 yaşında. Belçika Malinois cinsi erkek köpek. Bundan sonra Linda'nın görevini artık Boyka yürütecek. Linda da sahiplendirilecek."

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