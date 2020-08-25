Euro
8.74
Dolar
7.40
BIST 100
1,108.92
Altın
1,924.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta “Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında Türk İslam Mezarlığı’nı ziyaret ediyor
logo
Kültür Sanat

Engelsiz Filmler Festivali'nde çocuklar için 6 animasyon film

Festival, 12-18 Ekim'de çevrim içi olarak ücretsiz düzenlenecek.

Fatih Türkyılmaz   | 25.08.2020
Engelsiz Filmler Festivali'nde çocuklar için 6 animasyon film

Istanbul

 8. Engelsiz Filmler Festivali kapsamında, 12-18 Ekim'de animasyon filmlerin yer aldığı özel bir seçki çocuk seyircilerle buluşacak.

"Normali Ararken" temasıyla Türkiye'deki sinemaseverlerle çevrim içi olarak 12-18 Ekim tarihleri arasında buluşmaya hazırlanan festivalin programında "Çocuklar İçin" seçkisi altında 6 animasyon film yer alacak.

Film gösterimleri, orijinal ses seçeneğiyle birlikte göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile izlenebilecek.

Festivalin "Çocuklar İçin" seçkisinde bu yıl yönetmen Antje Heyn’in "Kedi Gölü Şehri", Jean-Claude Rozec’in "Kurbağa Yavrusu", Carol Freeman’ın "Kuş ve Balina", Lena von Döhren’in "Minik Kuş ve Arılar", Oana Lacroix’ın "Renkli Kanatlar" ve Joanna Polak’ın "Yün Dünyası" filmleri, minik sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Öte yandan, geleceğin sinemaseverlerini animasyon sanatıyla buluşturan Canlandırma Atölyesi de çevrim içi gerçekleştirilecek. Canlandırma sanatçısı Işık Dikmen tarafından düzenlenecek atölyede, katılımcılar tamamen hayal dünyalarını ortaya çıkararak, yarattıkları karakterler ve öykülerle canlandırma sanatı ile kendilerini ifade edecek.

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz şekilde seyircilere sunacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pandemiden çıkışın umudu Kovid-19 aşısı için çalışmalar sürüyor
Bosna Hersek takımlarından Zeljeznicar'ın 6 futbolcusuna Kovid-19 bulaştı
Koronavirüs spor camiasını etkilemeye devam ediyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı

Benzer haberler

Engelsiz Filmler Festivali'nde çocuklar için 6 animasyon film

Engelsiz Filmler Festivali'nde çocuklar için 6 animasyon film