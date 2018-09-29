'En İyi Film Ödülü'nü 'Sibel' filmi aldı

Ulusal Uzun Metraj Film yarışmasında "En İyi Film Ödülü" yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yaptığı "Sibel" filmine verildi.

ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Uzun Metraj Film yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. "En İyi Film Ödülü"ne yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yaptığı "Sibel" filmi layık görüldü.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Burcu Esmersoy ile Emre Karayel'in yaptığı Kapanış ve Büyük Ödül Töreni, ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek tören alanına gelmesiyle başladı.

Tamamı Türkiye prömiyeri olan 9 filmin yarıştığı Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde En İyi Film ödülüne Lee Chang-dong'un yaptığı "Şüphe" filmi layık görüldü. Film ekibine ödülünü KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit verdi. Bu kategoride "Jüri Özel" ödülü Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği "Anons" filmine, "Mansiyon" ödülü Radu Jude'nin yönetti "Tarihe barbar olarak geçmek umurumda değil" filmine verildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

Törende 15 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisi ödülleri de dağıtıldı.

Gecede, "En İyi Film Ödülü"nü alan yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yaptığı "Sibel" filmi, aynı zamanda "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ile "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini de aldı.

Festivalde "En İyi Yönetmen" ödülünü alan Tolga Karaçelik'in yönettiği "Kelebekler" filmi, aynı zamanda "En İyi Senaryo" ve "Adana İzleyici" ödülünün de sahibi oldu.

Gecede "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü, Ömür Atay'ın yönettiği "Kardeşler" filmi oyuncuları Caner Şahin ve Ege Yiğit Yazar arasında paylaştırıldı.

Konuşmalar

Vali Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Jüri üyesi Cihan Ünal, "En İyi Film" ödülünü alan "Sibel" filmi ekibine ödülünü verdi.

Demirtaş, festivallerin bir şehrin tanıtılmasında çok önemli bir etken olduğunu söyledi.

Adana'nın bir kültür ve sanat şehri olduğunu ifade eden Demirtaş, "Kültür ve sanat şehrini festivallerle çok iyi bir şekilde tanıtacağımızı düşünüyorum. Belediye Başkanı Sözlü, ekibine, tüm sanatçı dostlarıma ve Adanalı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." dedi.

Cihan Ünal da filmi izlerken 1980'li yılların başına gittiğini çok duygulandığını belirtti.

Filmin kendisine Atıf Yılmaz'ı hatırlattığını anlatan Ünal, "kadın ezilmişliği acı çeken ıstırap çeken kadınları anlatan bir filmdi. Erkek egemen bir toplumda erkekleşerek varlıklarını sürdüren kadınlar arasında kendisine biçilen rolü reddederek mücadele eden genç bir kadının öyküsünü güçlü ve etkileyici bir sinema diliyle anlatma başarısını göstermesi nedeniyle Sibel." dedi.

Ödülü alan oyuncu Damla Sönmez, bu hafta çok sıkışık bir festival trafikleri olduğunu, filmin yönetmenlerinden Guillaume Giovanetti'nin Hamburg'ta, Çağla Zencirci'nin de şu an Atatürk Havalimanda bir uçakta beklediğini belirterek, Giovanetti ve Zencirci'nin törene katılamadıkları için çok üzgün olduklarını, herkese sevgilerini ilettiklerini söyledi.

"Festivalin sahibi Adana halkıdır"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, "Adana izleyici" ödülünü alan Kelebekler filmi yönetmeni Tolga Karaçelik'e ödülünü verdi.

Sözlü, festivalin sonsuza kadar yaşayacağını belirtti.

Sözlü, şunları söyledi:

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir sanatçı deryası olan, en büyük kültür ve sanat adamlarını yetiştirmiş olan. Adana'da tabi ki sinema festivali sonsuza kadar yaşayacaktır. Türk sanatı adına bu festivalin sahibi Adana halkıdır, sahip çıkacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın bundan."

Filmin yönetmeni Tolga Karaçelik de filme sahip çıkan izleyiciye teşekkür ederek, Adana Demirspor'un Süper Lige çıkmasını diledi.

"Yılmaz Güney" ödülünü kardeşi verdi

Festivalde "Yılmaz Güney" ödülünü alan "Anons" filmi ekibine Yılmaz Güney'in kardeşi Yaşar Pütün ile Selma Güneri ödülü verdi.

Güneri, Güney'in dünya çapında bir aktör olduğunu belirterek, "Çok özlüyoruz onu. Biz ondan sinemayı öğrendik, hayatı öğrendik. Çok gençtik. Onunla filmler yaptığımız sırada. Ruhu şad olsun. Yılmız Güney ödülünü vermek benim için büyük bir onur vesilesi." dedi.

Yaşar Pütün de Güneri'nin ödülün açıklandığı zarfı açmasının ardından esprili bir dille "zarfı kendisinin açmak istediğini" söyledi. Pütün, "Nedenine gelince bir dakika işin esprili yanı... 'Acaba içinden dolar mı çıkar' diye. Ama baktığımızda yok. E zaten dolar kullanmıyorduk ki aramaya da gerek yok." diye konuştu.

Filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun da Yılmaz Güney ödülünü almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Coşkun, "Özellikle Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. Ulusal yarışmayı ısrarla sürdürüyor ve gerekli, hak ettiği değeri veriyor." dedi.

Genç sinemacılara destek sözü

"En İyi Yönetmen" ödülünü jüri başkanı Tomris Giritlioğlu'ndan alan Tolga Karaçelik de daha önce ilk ödülünü yine Giritlioğlu'nun içinde olduğu bir jüriden aldığını belirterek, bu ödülü de kendisinden almanın çok değerli olduğunu söyledi.

Festivalde çok başarılı kısa film yönetmenleri ile tanıştığını aktaran Karaçelik, "Aralarından çok başarılı geleceğin yönetmenlerinin çıkacağına inanıyorum. Bu yarışmadaki tüm kısa filmcilere, uzun metraj konusunda elimden gelen yardımı yapacağımı ilan ediyorum. Senaryo geliştirme aşamasında olsun, çekim aşamasında olsun. Çok güzel geliyorsunuz. Sizin için alıyorum." dedi.

"Her şeye rağmen sinema yapmanın mümkün olduğunu göstermek istedik"

"İçeridekiler" filmi ekibine Jüri Özel Ödülü'nü veren Nebil Özgentürk, bu tür festivallerin sonsuza kadar yaşamasını diledi. Özgentürk, "Bu güzel sinema kentinde sonsuz festival yapılsın Türk sineması festivali. Çok ihtiyacımız var. Yaşasın sinema." dedi.

Filmin yönetmeni Hüseyin Karabey de kendilerine öğretmenlik yapan Yılmaz Güney, Yaşar Kemal'in bulunduğu Adana'da almanın büyük bir onur olduğunu söyledi.

Karabey, "Yol arkadaşlarım çok sağlamdı. Tüm ekip taşın altına elini koydu. Bu film tamamen bağımsız koşullarda gerçekleştirildi. Her şeye rağmen sinema yapmanın mümkün olduğunu göstermek istedik. Çok zor koşullarda çok zor günler yaşıyoruz ama sinemanın bize birbirimizi anlamak için bir yol göstereceğine inanıyorum." dedi.

En iyi kadın oyuncu ödülü Sibel'e

Jüri üyesi Ahmet Mümtaz Taylan, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Sibel" filmindeki rolüyle Damla Sönmez'e verdi.

Sönmez, ekip üyelerine teşekkür etti.

Sönmez, "Bu ödülü kadın erkek farketmeden tüm ötekileştirilmişler, tüm dışlanmışlar için almak istiyorum. Bu ödülü almak çok onur verici ama aynı şekilde bu dönem sinemamızda bu kadar az kadın hikayesi olması çok üzücü. Kadın hikayelerimizin sinemamızda çoğalması dileğiyle." dedi

En iyi erkek oyuncu ödülü paylaştırıldı

Jüri üyesi Tuba Büyüküstün, "Kardeşler" filmi oyuncuları arasında paylaştırılan Caner Şahin ile Yiğit Efe Yazar'a ödüllerini verdi.

Büyüküstün, en çok zorlandıkları kategorinin bu kategori olduğunu belirtti.

Festival başında çok mecbur kalmadıkça bir ödülü iki kişiye paylaştırmama kararı verdiklerini anlatan Büyüküstün, "Fakat et ile tırnağı birbirinden ayıramadık. Kardeşler'deki performanslarıyla Caner Şahin ile Yiğit Efe Yazar." diye anons etti.

Şahin ile Yazar da festivalde ödül almaktan çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gecede ödül töreniden sonra Giselle Tavilson bir konser verdi.

Ödül alanlar

- En İyi Film Ödülü: Sibel - Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti

- Yılmaz Güney Ödülü: Anons - Mahmut Fazıl Coşkun

- En İyi Yönetmen Ödülü: Kelebekler - Tolga Karaçelik

- En İyi Senaryo Ödülü: Kelebekler - Tolga Karaçelik

- Jüri Özel Ödülü: İçeridekiler - Hüseyin Karabey

- En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Sibel - Damla Sönmez

- En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Kardeşler - Caner Şahin ve Ege Yiğit Yazar

- En İyi Müzik Ödülü: Dört Köşeli Üçgen - Mehmet Güreli

- En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Anons - Krum Rodriguez

- En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Dört Köşeli Üçgen - Tuba Erden

- En İyi Kurgu Ödülü: Güvercin Hırsızları - Naim Kanat

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: İçerdekiler - Gizem Erman Soysaldı

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Sibel - Emin Gürsoy

- Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Kardeşler - Gözde Mutluer

- Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Güvercin Hırsızları - Seyit Nizam Yılmaz

- Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Anons - Mahmut Fazıl Coşkun

- SİYAD En İyi Film Ödülü: Güvercin - Banu Sayacı

- Adana İzleyici Ödülü: Kelebekler - Tolga Karaçelik

Muhabir: Bekir Ömer Fansa