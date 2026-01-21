Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Adana'da itfaiye ekipleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ömer Yıldız, Fikret Kavğalı  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Adana'da itfaiye ekipleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Fikret Kavğalı/AA

Adana

İtfaiyeciler lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kareleri tek tek inceleyen ekipler "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı fotoğrafını oyladı.

İtfaiyeciler, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafına oy verirken, "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Pedro Pascual'ın "Beyhude" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Gözalan" isimli eserini tercih etti.

İtfaiye Amiri Serdar Arık, inceledikleri fotoğraflardan etkilendiklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

