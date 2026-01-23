Dolar
43.36
Euro
50.92
Altın
4,922.66
ETH/USDT
2,920.00
BTC/USDT
89,119.00
BIST 100
13,005.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Bitlis'teki Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Serdar Adıyaman  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Bitlis'teki Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı Fotoğraf: Beytullah Eles/AA

Bitlis

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece kadar düştüğü ilçede buzla kaplanan göldeki tekneler güzel görüntüler oluşturdu.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köylerine sınırı bulunan gölde fotoğraf çekti.

Çevresi beyaza bürünen ve yüzeyi buzla kaplanan göl, dronla görüntülendi.

Fotoğraf sanatçısı Barış Kartpak, kış fotoğrafları çekmek için Gaziantep'ten geldiğini belirterek, "Nazik Gölü donmuş, birçok tekne buzların arasında kalmış. Güzel bir doğa manzarası var." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da sağanağın hasara yol açtığı Kumluca'da tespit çalışmaları başladı
Konya'da yılda 4 ilçenin ihtiyacı kadar içme suyu kayıp kaçakta engellendi
Bilirkişilik başvuru süresi 16 Şubat'a uzatıldı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü ormanlık alana girdi
Bitlis'teki Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bitlis'teki Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

Bitlis'teki Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oldu

Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu

Sınır Tanımayan Doktorlar, kış mevsiminde Gazze'deki olumsuz hayat koşullarına dikkati çekti

Sınır Tanımayan Doktorlar, kış mevsiminde Gazze'deki olumsuz hayat koşullarına dikkati çekti
Erzincan'daki Göyne Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu

Erzincan'daki Göyne Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
Bitlis'te sağlık ekipleri zorlu kış şartlarında vatandaşlara evlerinde hizmet veriyor

Bitlis'te sağlık ekipleri zorlu kış şartlarında vatandaşlara evlerinde hizmet veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet