Yaşam

Erzincan'daki Göyne Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu

Erzincan'daki Göyne Barajı, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı.

Kemal Özdemir  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Erzincan'daki Göyne Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Kent genelinde 3 gün boyunca aralıklarla süren kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, Çatalarmut köyündeki Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

Yaz mevsiminde yaklaşık 48 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.

Kar ve buzla kaplanan baraj dronla görüntülendi.

