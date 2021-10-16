Dolar
9.27
Euro
10.76
Altın
1,767.59
ETH/USDT
3,908.00
BTC/USDT
61,036.00
BIST 100
1,409.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Edirne'nin meşhur Karaağaç kabağı adına düzenlenen festival renkli başladı

Salih Baran   | 16.10.2021
Edirne'nin meşhur Karaağaç kabağı adına düzenlenen festival renkli başladı

Edirne

Edirne Karaağaç Kabak Festivali renkli görüntülerle başladı.

Özellikle tadından dolayı İstanbul lokantalarının tatlı için tercih ettiği meşhur Edirne Karaağaç kabağı adına düzenlenen festival adını aldığı mahalledeki kortejle başladı.

Edirne'nin sayfiyesi konumundaki 10 bin nüfuslu Karaağaç Mahallesi girişinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, mahalle muhtarı Agah Korkan, vatandaşlar, halk oyunları ekibinden oluşan kortej Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Lozan Anıtı'na, oradan da etkinliğin düzenlendiği davet bahçesine kadar yürüdü.

Bandonun hareketli ezgilerine vatandaşlar alkışlarıyla tempo tuttu.

İki gün sürecek festival kapsamında halk oyunları gösterileri, konserler gerçekleşecek, kadınlar arası "Kabak Tadı Veriyoruz" yemek yarışması da düzenlenecek.

Festival alanında üretici ve girişimci kadın kooperatiflerinin el sanatı ve gıda üretimlerinin satışlarının da yapılacağı festival süresince şef aşçıların kabak işlemesi ve kurgu fotoğraf çekim etkinlikleri gerçekleşecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, AA muhabirine Meriç ve Tunca nehirlerinin suladığı Karaağaç Mahallesi'nde yetişen lezzetli kabakların tanıtımı gerçekten hak ettiğini söyledi.

Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla bu yıl ilki gerçekleşen festivalin güzel başladığını ifade eden Soytürk, "Edirne festivaller ve müzeler şehridir. Her yıl Valimiz Canalp'in talimatlarıyla yenilerini ekliyoruz. Bu festival de gerçekten güzel kabağın hak ettiği tanıtımı bulması için çok renkli bir festival oldu." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'da 'TURKOVAC' için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak
Burundi halkı Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlanacak
Yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde sürmesi için öğrencilere aşı çağrısı
Türkiye'de 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 721 bin 578'e çıktı

Benzer haberler

Edirne'nin meşhur Karaağaç kabağı adına düzenlenen festival renkli başladı

Edirne'nin meşhur Karaağaç kabağı adına düzenlenen festival renkli başladı

Obezite Kovid-19 için 'risk faktörü' oluşturuyor

9. Boğaziçi Film Festivali sinemanın usta isimlerini sinemaseverlerle bir araya getirecek

9. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış ve kapanış filmleri açıklandı

9. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış ve kapanış filmleri açıklandı
Uluslararası Distopya Film Festivali'nin danışma kurulu belli oldu

Uluslararası Distopya Film Festivali'nin danışma kurulu belli oldu
Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab projeleri ile jüri üyeleri belli oldu

Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab projeleri ile jüri üyeleri belli oldu