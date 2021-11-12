'Dünya Çocuk Kitapları Haftası' daha çok çocuğu kitapla buluşturmayı hedefliyor
Her yıl kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası", ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
İstanbul
"Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kapsamında çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve genç okurların kütüphanelerle tanışmalarını sağlamak amacıyla yayınevleri ile kurum ve kuruluşlar çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bugün başlayan ara tatil dolayısıyla da çocuklar okuyacakları kitapları fuarlar, kitapçı ve kütüphanelerden temin etmeye çalışıyor.
Çocuk kitapları alanında uzun yıllardır çalışmalar yapan yazar ve yayıncı Fatih Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada çocuk edebiyatının önemine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Gözü Çok Ama Çok Ağrıyan Adam", "Keçi ve Ben", "Kuşumu Kim Kışkışladı?", "Fili Yuttu Bir Yılan", "Onu Seviyorum", "Korsan Kitap Çetesi" ve "Güzel Bir Sabahtı"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda çocuk kitabına imza atan Erdoğan, uzun yıllardır "Dünya Çocuk Kitapları Haftası"nın kutlanmasının çok güzel bir şey olduğunu söyledi.
Haftanın, çocuk kitaplarına verilen önemi gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, "Çocuk kitapları alanı, son 15-20 yılda adeta bir patlama yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Bu çok güzel bir gelişme. Gelişme, her alanda önce nicelikle başlar, artar, sonra nitelik ve ayıklama süreci başlar. Artık günümüzde çocuk kitaplarının yokluğundan, azlığından söz etmiyoruz hatta bazen fazlalığından söz ediyoruz, hiçbir zararı olmamakla birlikte." diye konuştu.
Yazar Erdoğan, ayıklama sonucunda daha nitelikli çocuk kitaplarının öne çıktığı bir sürecin yaşandığını, Çocuk Kitapları Haftası'nın da bunların konuşulduğu bir ortam hazırladığını kaydetti.
Çocuk kitapları alanında 41 yıldır çalıştığına vurgu yapan Erdoğan, şu bilgileri verdi:
"Özellikle biraz Batı görmüş metropolleri gezmiş insanlar, okumuş, yazmış anne babalar 'Kitap bulamıyoruz, çocuğumuza uygun güzel kitap yok.' derlerdi. Bugün, 'Hangi kitabı çocuğumuza okumalıyız?' diyor. Bu çok önemli bir şey. Çocuk kitapları alanındaki her şey hem yazarlık, hem çizerlik, hem yayıncılık bağlamında çok iyi bir yere doğru geldi ve gidiyor."
"Çocuklar kitabı tekrar tekrar okurlar"
Özellikle okul öncesi çocukların kitapları resimleri üzerinden okuduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz yetişkinler bir kitabı bir kere okur, bir kenara koyar, 'Okuduk.' deriz. Okul öncesi çocukların kitaptan yararlanmaları tekrarlara dayanır. Çocuklar kitabı tekrar tekrar okur. Fakat okumayı bilmeyen çocuklar kendileri okuyamayacakları için yetişkinlerin onlara sürekli aynı kitabı tekrar okuması gerekir. Çocuk, günlük hayat içinde kendi başına oynarken de kitabı tekrar okumak istediğinde, resimler üzerinden aynı metni tekrar okur." açıklamasını yaptı.
Fatih Erdoğan, çocuk kitaplarındaki resimlerin pek çok yararı bulunduğunu ve çocukların sanatla ilk karşılaştığı yerin kitaplardaki resimler olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Çocuğun estetik değerler edinmesi, sanatla karşılaşması en kolay, en pratik, en çabuk 'resim kitap' aracılığıyla olur. 'Resim kitap' evde çocuğun oyuncakları arasında zaten var olan bir şeydir. Hem estetik değerleri edinebilmesi, hem de kitaptan yararlanabilmek ve kitabın öyküsünü tekrar tekrar kendisinin de resimler üzerinden okuyabilmesi bakımından resim kitaplar ve resimler çok önemli. Estetik dediğime göre resimlerin de güzel olması, metni iyi ifade ediyor olması çok önemli. Burada çizerlerimize çok büyük iş düşüyor."
"Çocuklar ne olduğunu öğrenmek ister"
Bilgi Üniversitesi'nde 2000'li yılların başında hayata geçirdiği "Çocuklar için yazmak" seminerlerine, 2020'nin nisan ayından itibaren çevrim içi devam ettiğini aktaran Erdoğan, eğitimlerin çocuk kitabı yazmak isteyen yetişkinlerin ilgisini çektiğini dile getirdi.
Yazar Erdoğan, çocuk kitapları konusunda çok yaygın ve sık tekrarlanan ön yargılar bulunduğuna işaret ederek, "Bu ön yargıları kırmaları konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Genellikle bu kursa katılanların bir başlangıcı oluyor, yani sıfırdan gelmiyor. Bir istekleri, deneyimleri de olabiliyor. Bir şekilde onların doğru yönlendirilmelerini sağlamak için yazdıkları üzerine de konuşarak bir aylık bir süre yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Genç yazarlara tavsiyelerde de bulunan Erdoğan, "Yetişkinler lafı dolandırmaktan, biraz edebiyat paralamaktan hoşlanabilir ama çocuklar ne olduğunu öğrenmek ister. 'Anlattığın öyküde ne oluyor? Lafı dolandırma, geveleme, uzun betimlemelerle bana dil hünerlerini sergilemeye çalışma. Ne oldu, onu söyle.' der çocuklar. Bunu söylemezler ama biz onu alırız çocuklardan." dedi.
Erdoğan, dijital teknolojilerin gelişmesiyle yetişkinler için hazırlanan e-kitap ve sesli kitap uygulamalarının yaygınlaştığını, buna rağmen fiziki kitapların etki ve gücünün de sürdüğünü kaydetti.
Resimli çocuk kitapları için "resim kitap" ifadesini kullandığının altını çizen Erdoğan, çocukların internette de "resim kitap"lardan faydalanabilmesi için sunulan hizmetlerin yakın gelecekte yaygınlaşmasının beklendiğini sözlerine ekledi.
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