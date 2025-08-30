Dolar
Eğitim

"E-Öğretmen" dergisi yayın hayatına başladı

Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, öğretmenler tarafından hazırlanan "E-Öğretmen" dergisi, ilk sayısıyla okurlarıyla buluştu.

Ümit Aksoy  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
"E-Öğretmen" dergisi yayın hayatına başladı

İstanbul

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, eğitim, edebiyat, kültür ve sanat alanlarında içerikler sunan dergi, öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hitap ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız, derginin yayın hayatına başlamasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, nice fikir ve sanat insanını, kalemini düşüncesini, edebiyat ve kültür dergilerinde yoğurarak yetiştirmiştir. Dergicilik, bir anlamda bu ülkenin münevverlerini yetiştiren bir mekteptir. Ben de bu duygularla yeni bir okul açıyormuşçasına heyecan içindeyim. Umuyorum ki dergimizin sayfalarından yeni yazarlar, şairler, öykücüler, romancılar doğacak, düşünce dünyamıza taptaze renkler ve sesler katılacaktır."

Dosya konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde önem kazanan "Değerler Eğitimi" olarak belirlenen dergide, öğretmenlerin kaleminden çıkan öykü, gezi yazısı, şiir, kitap ve film tanıtımı gibi çeşitli yazılarla öğretmenlerin hem mesleki gelişimine hem de kültürel birikimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Altı ayda bir yayın yapmayı hedefleyen "E-Öğretmen: Eyüpsultan Eğitim, Edebiyat, Kültür ve Sanat Dergisi", Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesindeki "https://eyupsultan.meb.gov.tr/www/e-ogretmen-eyupsultan-egitim-edebiyat-kultur-ve-sanat-dergisi/icerik/1743" adresinden ulaşılabiliyor.

Derginin matbu nüshaları ise Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.

