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Kültür

Dışişleri Bakanlığı: Malatya'daki Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdi

Dışişleri Bakanlığı, Malatya'da bulunan Arslantepe Höyüğü'nün Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiğini bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 26.07.2021
Dışişleri Bakanlığı: Malatya'daki Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdi

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne adaylık başvurusunun 16-31 Temmuz tarihlerinde Çin’in Fucou kentinin ev sahipliğinde çevrimiçi düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi Genişletilmiş 44. Oturumunda görüşülerek kabul edildiği ve höyüğün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, "2014 yılında Türkiye'nin UNESCO'daki Geçici Miras Listesi'ne eklenen ve tarihi yaklaşık 6 bin yıl geriye giden Arslantepe, coğrafyamızda ilk erken devlet yapılanmasının ortaya çıktığı dini ve kültürel bir merkez olarak kabul edilmektedir. Arslantepe Höyüğü'nün kaydıyla ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki alanlarının sayısı 19'a ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

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