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Kültür

Devlet Opera ve Balesi sevilen müzikalleri Gazianteplilerle buluşturacak

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde, "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Kanlı Nigar" ve "Memleketim" müzikalleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eda Özdener   | 15.05.2022
Devlet Opera ve Balesi sevilen müzikalleri Gazianteplilerle buluşturacak

Ankara

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, sevilen müzikalleri 18-24 Mayıs'ta Gazianteplilerle buluşturacak.

DOB, Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenleyecek.

Festival, 18-24 Mayıs'ta Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür Sanat Merkezi ve Onat Kutlar Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Gaziantepliler, Samsun ve Antalya DOB'un sahneleyeceği "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Kanlı Nigar" ve "Memleketim" müzikalleri ile "Sihirbaz Oz" adlı çocuk oyununu festival kapsamında izleyebilecek.

"Anlamlı ve heyecan verici"

DOB Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal, bu sene genel müdürlük olarak düzenledikleri 6 festival olduğunu, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda diğer sanat kurumlarıyla Bodrum'da "Kale İçi Etkinlikleri"nde, Ankara'da "Başkent Kültür Yolu Festivali"nde, İstanbul'da "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"nde yer aldıklarını söyledi.

Haberal, DOB'un, 5. Trabzon Opera ve Bale Günleri'ni, 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'ni, 5. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'ni, 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'ni, 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ni ve 29. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'ni bu yıl izleyiciyle buluşturacağını bildirdi.

Solmaz Haberal, "Ağırlıklı olarak yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulan İstanbul, Bodrum, Efes ve Antalya festivallerinin yanı sıra Anadolu'da uluslararası bir opera ve bale festivali düzenlenmesi çok anlamlı ve heyecan verici." diye konuştu.

Yerel STK'lerle iş birliği

Gaziantep'teki festivale çevre şehirlerden de pek çok sanatseverin ilgi gösterdiğine işaret eden Haberal, temsillerin yapıldığı salonların tamamen dolduğunu dile getirdi. Haberal, "Bölge halkının operaya ilgisi memnuniyet verici." dedi.

Haberal, Gaziantep festivalini diğerlerinden ayıran bir diğer özelliğin de DOB'un organizasyonu gerçekleştirirken Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra yerel STK'ler ile iş birliği yapması olduğunu kaydetti.

Festival programı

4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nin programı şöyle:

18 Mayıs - Saat: 20.00 / Hisseli Harikalar Kumpanyası

19 Mayıs - Saat: 11.00 ve 14.00 / Sihirbaz Oz - (Çocuk Müzikali)

22 Mayıs - Saat: 20.00 / Kanlı Nigar

24 Mayıs - Saat: 20.00 / Memleketim

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