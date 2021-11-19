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Kültür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"nin büyük ilgi gördüğünü, 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 19.11.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı

Ankara

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz" başlığıyla festivale ilişkin video paylaştı.


Festivalde birçok alanda 387 etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Altun, "Festival halkımızdan büyük ilgi gördü, 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı." ifadesini kullandı.

Gerçekleştirilen etkinliklerin bilgilerinin yer aldığı videoda, festivale 2 bin 183 sanatçının katıldığı bilgisi paylaşıldı.

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