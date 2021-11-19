Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"nin büyük ilgi gördüğünü, 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptığını bildirdi.
Ankara
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz" başlığıyla festivale ilişkin video paylaştı.
Festivalde birçok alanda 387 etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Altun, "Festival halkımızdan büyük ilgi gördü, 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı." ifadesini kullandı.
Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 19, 2021
Kültür ve Turizm Bakanlığımızca düzenlenen “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali”nde birçok alanda, toplamda 387 etkinlik gerçekleştirildi.
Festival halkımızdan büyük ilgi gördü; 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı. pic.twitter.com/MU1pfEObBP
Gerçekleştirilen etkinliklerin bilgilerinin yer aldığı videoda, festivale 2 bin 183 sanatçının katıldığı bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.