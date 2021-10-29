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Atatürk Kültür Merkezi açıldı
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Kültür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi.

Kaan Bozdoğan, Sefa Mutlu   | 29.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi Fotoğraf: Serhat Çağdaş - AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AKM önünde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Ersoy, AKM binasını gezen Erdoğan'a bilgi verdi.


AKM'nin açılış kurdelesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve bazı katılımcılar kesti.

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

AKM çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Taksim Meydanı ve çevresindeki yollarda çok sayıda vatandaş, töreni meydana kurulan dev ekranlardan izliyor.



Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da töreni takip ediyor.

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