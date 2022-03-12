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Kültür

Afganistan'da 'Türkiye Güzellikleri' fotoğraf sergisi açıldı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Üniversitesi Türkoloji Bölümünde "Türkiye Güzellikleri" fotoğraf sergisi düzenlendi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 12.03.2022
Afganistan'da 'Türkiye Güzellikleri' fotoğraf sergisi açıldı Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat - AA

Afghanistan

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsünün iş birliğiyle düzenlenen serginin açılış törenine, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Kabil Üniversitesi Rektörü Usame Aziz, Kabil'deki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Törenin açılışında konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından hazırlanan Türkiye'nin güzelliklerinin gösterildiği fotoğraf sergisinin açılışını yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Bu sergiyi Antalya Diplomasi Forumu 2022 vesilesiyle düzenlediklerini ifade eden Erginay, Türkiye'nin Afganistan'a yabancı bir yer olmadığını, iki ülke toplumunun ilişkilerinin çok güçlü olduğunu belirtti.

Erginay, "Bu tür kültürel faaliyetler, her üniversitenin yapısında önemli bir yer oluşturmaktadır. Öğrencilere yeni bir vizyon ve açılım sağlamaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu tür sergileri, bilimsel konferansları ve diğer faaliyetleri sizlerle beraber düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kabil Üniversitesi Rektörü Aziz de serginin Türk ve Afgan halklarının arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Afgan ve Türk halkları arasında dil ve din gibi birçok alanda ortak noktalar bulunduğunu dile getiren Aziz, bu serginin de iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin daha da pekiştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Aziz, "Türkiye'nin, Afganistan'a yardımlarını sürdürmesi ve özellikle akademik alanındaki yardımları için teşekkür ederiz." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar "Türkiye Güzellikleri" fotoğraf sergisini gezdi.

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