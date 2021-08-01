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Kültür

4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 24 Ağustos'ta başlıyor

4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 24 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Halil Fidan   | 01.08.2021
4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 24 Ağustos'ta başlıyor

İzmir

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2018'den bu yana gerçekleştirilen festival, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak düzenlenecek.

Festivalde opera ve bale eserlerinin yanı sıra konser ve müzikal türleri de yer alacak.

Festivalin açılışı, 24 Ağustos Salı günü saat 21.00'de, tadilatın ardından kapılarını açacak Efes Antik Tiyatro'da, İzmir Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği Giuseppe Verdi’nin opera eseri "La Traviata" ile yapılacak.

Prag Operasından Michaela Zajmi, Bledar Zajmi, Egli Prifti ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası flüt sanatçısı Hürkan Ayvazoğlu'ndan oluşan Prag Ensemble konseri, 26 Ağustos Perşembe günü Efes Odeon'da düzenlenecek.

Fransız besteci Georges Bizet'nin "Carmen" operasının müzikleri ile özgün bir koreografide birleştirilen Carmen Balesi, 28 Ağustos Cumartesi günü Efes Antik Tiyatro'da sahnelenecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT), 1 Eylül Çarşamba günü Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatro'da, izleyiciyi 1930'lar Amerika'sına götüren "Gangster" müzikaliyle İzmirli sanatseverler için sahnede olacak.

Bu yıl hayatını kaybeden opera dünyasının çok değerli iki tenoru Ender Arıman ve Erol Uras anısına 3 Eylül Cuma saat 21.00'de İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Korosu ve Solistleri tarafından Efes Antik Tiyatro'da bir anma konseri sunulacak.

Festivalin sponsorluklarını İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Konak Best Western Hotel üstleniyor.

Festival biletleri "www.biletinial.com" adresinden, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi ve Elhamra Gişesi’nden, ayrıca Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Efes Antik Kenti ve Kuşadası'ndan temin edilebilecek.

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