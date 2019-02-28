Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,529.90
Altın
1,313.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Kültür Sanat

30. Ankara Uluslarası Film Festivali'nin afişi belirlendi

18-28 Nisan'da yapılacak 30. Ankara Film Festivali'nin afişi düzenlenen yarışmayla seçildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 28.02.2019
30. Ankara Uluslarası Film Festivali'nin afişi belirlendi

Ankara

30. Ankara Film Festivali'nin afişi, düzenlenen yarışmayla belirlendi.

Ankara Film Festivali iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, 18-28 Nisan'da yapılacak 30. Ankara Film Festivali kapsamında düzenlenen Afiş Yarışması'na 721 eser katıldı.

Yönetmen, ressam Tayfun Pirselimoğlu, Vekam Direktörü ve öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, ressam Faruk Cimok, Festival Kreatif Direktörü İnci Demirkol ve ZETA Ajans Başkanı Seda Özbulut'tan oluşan Seçiciler Kurulu başvurular arasından ön elemeyi yaptı.

Seçmeler sonucunda, 10 eser finale kaldı. Seçiciler Kurulu finalistler arasından yer alan Kaan Kala'nın eserini 30. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin afişi olarak belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünden mezun olan ve çeşitli sektörlerde "motion grafiker" olarak çalışan Kaan Kala, afişi tasarlarken neler düşündüğüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sinema büyülü bir şey benim için. Bazen beklediğimizin aksine büyük sürprizlerle karşılaşırız beyaz perdenin karşısındayken. Öte yandan gölge de kilit bir öneme sahiptir sinemada. Biz perdenin karşısındayken sinema salonuna girenlerin gölgeleri perdeye yansır. Tanımadığımız çok sayıda siluet ile aynı filmden farklı anlamlar çıkarırız. Afişi tasarlarken işte tüm bunları düşündüm."

Kala, afişte kullandığı kedi figürünün ise "Ankara kedisi" olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı
Değişen talepler karşısında yükseköğretimde değişim şart
Arap dünyası ve 21. yüzyılı ıskalamak
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi