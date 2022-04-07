Dolar
14.75
Euro
16.10
Altın
1,930.91
ETH/USDT
3,249.90
BTC/USDT
43,796.00
BIST 100
2,340.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ve Ford'un Avrupa'daki İlk Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni'nde konuşuyor
logo
Kültür

Derviş Zaim imzalı 'Flaşbellek' vizyona giriyor

Suriye'deki savaşın iç yüzünü yansıtan Derviş Zaim imzalı "Flaşbellek" bu hafta sinemaseverlerle buluşacak.

Melik Fırat Yücel   | 07.04.2022
Derviş Zaim imzalı 'Flaşbellek' vizyona giriyor

İstanbul

Bu hafta altısı yerli 10 film sinemaseverlerle buluşacak.

Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen, TRT ortak yapımı "Flaşbellek" filminin yönetmen ve senaristliğini Derviş Zaim üstlendi.

Filmde, Esad rejiminin ordusunda fotoğrafçı olarak görev yapan bir gencin, şahit olduklarını vicdanına yedirememesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Dram türündeki yapımda uluslararası kariyeriyle dikkat çeken Orta Doğu sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri, Ali Süleyman, Husam Chadat, Sara El Debuch ve Muhammed Rifki rol aldı.

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda"

Ödüllü oyuncular Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh, Jenny Slate, Stephanie Hsu ve Ke Huy Quan'ı bir araya getiren "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminin yönetmenliğini Dan Kwan ve Daniel Scheinert üstlendi.

Komedi, macera ve fantastik bilim-kurgu unsurlarını barındıran yapım, ailesi ve işiyle sıradan bir hayatı olan Evelyn'in, bir anda tüm çoklu evrenlerdeki benliklerine vakıf olması ve evreni kurtaracak yegane gücün kendisi olduğunu keşfetmesiyle gelişen olayları işliyor.

"Komplo"

Tarık Saleh'in yönettiği "Komplo" filminin başrollerini Chris Pine, Gillian Jacobs, Ben Foster ve Kiefer Sutherland paylaştı.

Gerilim-aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapımın senaryosunu, J.P. Davis kaleme aldı.

Ordudan atılan ve emekli maaşı kesilen Özel Kuvvetler Çavuşu James Harper'ın yaşadıklarını beyaz perdeye aktaran filmin konusu kısaca şöyle:

"Borç içinde olan ve ailesini geçindirme konusunda çaresizlik içinde olan Harper, özel bir yeraltı askeri gücüyle anlaşır ve sözleşme yapar. İlk görevi ters gittiğinde, seçkin asker kendini çok tehlikeli bir komplonun içinde bulur ve hayatta kalmak için mücadele eder."

 "Kirpi Sonic 2"

Jeff Fowler'in yönetmen koltuğunda oturduğu, James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter ve Natasha Rothwell'in oynadığı "Kirpi Sonic 2", bir önceki filmde yaşananlardan sonra Tom'un yanında kalan Sonic'in, bu kez yanında daha güçlü bir silahla karşısına çıkan Dr. Robotnik ile yeni mücadelesini anlatıyor.

"Bir Dilek Tut"

Altan Erkekli, Vildan Atasever, İhsan Berk Aydın ve Yusuf Kemal Kılkış'in oynadığı "Bir Dilek Tut", fantastik aile filmi severlerin ilgisini çekmeye aday.

Meta Akkuş'un yönetmenliğini üstlendiği yapım, yaşadıkları yerden ailesiyle İstanbul'a taşınan 12 yaşındaki Berke’nin, okulda maruz kaldığı akran zorbalığıbaş etme macerasını işliyor.

"Kendinden Kaçak"

Yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Kendinden Kaçak" filminde, Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Şevket Çapkınoğlu, Güner Özkul, Suat Sungur, Şinasi Yurtsever, Hakan Bilgin, Uğur Toprak Satır, Özgür Biber ve Eslem Akar rol aldı.

Levent Türkan tarafından yönetilen film, üstlerine kalan bir suç sebebiyle hapse giren bir grup arkadaşın, masumiyetlerini ispatlama çalışmalarını ele alıyor.

"Son Parti"

Enes Ateş'in yönettiği; Fırat Altunmeşe, Almila Ada, Nil Keser, Ömer Faruk Çavuş ve Sezer Sarıçay'ın başrollerinde oynadığı "Son Parti", lise son sınıf öğrencisi bir grup arkadaşın sınavlar öncesi gerçekleşecek partide yaşadıkları olaylar etrafında dönüyor.

Haftanın yerli korku filmleri

Okan Ege Ergüven'in yönetmenliğini yaptığı "Şeytanın Kitabı" ile Ozan Ceylan'ın yönettiği "Mahluk" haftanın yerli korku filmleri olarak beyaz perdede yerini alacak.

Animasyon meraklıları için "Düşler Fabrikası"

Kim Hagen Jensen ve Tonni Zinck tarafından sinema perdesine taşınan animasyon yapım "Düşler Fabrikası", geniş hayal gücüne sahip Minna'nın, düşlerin nasıl yapıldığını keşfetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız
30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor

Benzer haberler

Derviş Zaim imzalı 'Flaşbellek' vizyona giriyor

Derviş Zaim imzalı 'Flaşbellek' vizyona giriyor

'Çağrı' 45 yıl aradan sonra yeniden 4K olarak izleyicilerle buluşacak

Fransız aktör Samy Naceri İstanbul'da çekilecek filmde başrol oynayacak

,TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak

,TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak
Yeşilçam'ın sert yüzü: Ekrem Bora

Yeşilçam'ın sert yüzü: Ekrem Bora
Anadolu Leoparı izleyiciyle buluşacak

Anadolu Leoparı izleyiciyle buluşacak