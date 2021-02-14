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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Sertan Usul   | 14.02.2021
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 666 oldu.

Son 24 saatte 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 516 bin 719'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183, vefat sayısı 27 bin 471, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti
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