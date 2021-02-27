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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 9 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

Selma Kasap   | 27.02.2021
Türkiye'de 9 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 621 oldu.

Son 24 saatte 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 65 bin 377'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 693 bin 164, vefat sayısı 28 bin 503, ağır hasta sayısı 1187 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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