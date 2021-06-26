Euro
10.46
Dolar
8.76
BIST 100
1,391.86
Altın
1,781.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 5 bin 266 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 26.06.2021
Türkiye'de 5 bin 266 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 470 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 733 oldu, 7 bin 402 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 269 bin 294'e yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 890 bin 147'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144, vefat sayısı 49 bin 524 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 5 bin 266 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti
Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 342 kişi hayatını kaybetti
İran, Rusya'nın Sputnik V aşısını ülke içinde üretmeye başladı
Dünya genelinde 2 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Türkiye'de 5 bin 266 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 5 bin 266 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti

Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı

Eda hemşire hastalığına rağmen aşılama çalışmalarına gönüllü katılıyor

Kız Kulesi özgün haline yeniden kavuşacak

Kız Kulesi özgün haline yeniden kavuşacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İtalya'da Kovid-19'un 'Delta' varyantının görülme sıklığı artıyor

İtalya'da Kovid-19'un 'Delta' varyantının görülme sıklığı artıyor