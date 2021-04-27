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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de 43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.

İsmet Karakaş   | 27.04.2021
Türkiye'de 43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 703 oldu.

Son 24 saatte 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 435 bin 343'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582, vefat sayısı 39 bin 57, ağır hasta sayısı 3 bin 549 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.


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Türkiye'de 43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
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