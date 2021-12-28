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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 32 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 28.12.2021
Türkiye'de 32 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 23 bin 104 oldu.

19 Ekim'de 30 bin 862 olan ve düne kadar 20 bin ve üstünde seyreden vaka sayısı ilk kez 30 binin üzerine çıktı.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,95, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,58 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 129 milyon 972 bin 508 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle artış trendine girildiği görülüyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız."

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