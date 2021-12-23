Türkiye'de 18 bin 771 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara
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