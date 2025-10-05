Ankara'da "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" yapıldı
Başkentte, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırıma ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" yapıldı.
Ankara
Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşu üyeleri ile yaşlılar, gençler ve çocukların da aralarında olduğu binlerce kişi, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'e tepkilerini yükseltmek için Melike Hatun Camisi önünde toplandı.
- Binlerce kişi, Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na destek için buluştu
- Türkiye, Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını yalnız bırakmadı
Polis ekiplerinin yoğun güvelik önlemleri altında buradan hareket eden grup, Atatürk Bulvarı'ndan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na yürüdü. Burada kurulan platformda konuşan ANFİDAP üyesi Harun Özçelik, 7 Ekim Aksa Tufanı'ndan bu yana Gazze'de yaşananların, uluslararası sistemin iflasını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.
Yaklaşık 2 yıldır Gazze'de 70 binden fazla insanın vahşice öldürüldüğünü, on binlerce kişinin enkaz altında kaldığını ve kayıp olduğunu ifade eden Özçelik, şunları kaydetti:
"Gazze'deki 20 yıllık hukuksuz abluka, artık tahammül edilemez bir noktada. Bebekler, kadınlar, yaşlılar, 2 milyona yakın sivil, açlık ve hastalıkla boğuşuyor. Bu tablo, insanlığın vicdanını kanatıyor. Fakat, umut var. Küresel vicdan harekete geçti. Sumud Filosu'na katılan binlerce aktivist, insanlık onurunu yükseltti. 46 ülkeden farklı dil, din ve milletten gönüllülerin oluşturduğu bu sivil filo, İsrail'in korsanlığına rağmen Gazze'yi yeniden dünyanın gündemine taşıdı."
İsrail'e yaptıkları hukuksuzluğun bedelinin ödetilmesi gerektiğini vurgulayan Özçelik, Sumud Filosu'nun, İsrail'i aciz bırakarak zafer kazandığını ifade etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için harekete geçmeye çağırdıklarının aktaran Özçelik, şöyle devam etti:
"Türkiye, İsrail'in bir terör örgütü olduğu gerçeğinden hareketle, bu çeteyi devlet olarak tanıma kararını iptal etmelidir. İsrail ile ilişkiler, işgal ve terör rejimi olduğu gerçeği üzerine kurulmalıdır. Çifte vatandaş statüsünde olan ve soykırımcı terör çetesiyle bağlantılı bulunan herkes, 'milli güvenliğe tehdit unsuru' olarak değerlendirilmeli ve yargı önüne çıkarılmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığı, soykırım suçu işleyen siyonist yöneticilerin yargılanması için gerekli hukuki süreçleri acilen başlatmalıdır. Belediyeler dahil tüm kamu kurumları, siyonizme destek veren ürünlere karşı boykota katılmalıdır."
"Esaretten kurtularak yurdumuza döndüler"
İsmail Mansur Özdemir ise 728 gündür Aksa Tufanı müdafaası için meydanları terk etmeyen herkese teşekkür etti.
Sumud Filosu'nun Gazze'deki İsrail ablukasını kırdığını belirten Özdemir, "Muzaffer kardeşlerimizin bir kısmı esaretten kurtularak yurdumuza döndüler. Diğer kardeşlerimiz ise özgürlüğü izzetleriyle, iffetleriyle bekliyorlar. Ülkemizin başkentinden siyonist zindanlarda bulunan kardeşlerimizi, Özgürlük Filosu Koalisyonu ile Akdeniz'de ablukayı kırmak için yürüyen filoyu Ankara'dan selamlıyoruz." dedi.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Halid Üveysi de Filistin'e destek veren herkese teşekkürlerini sundu.
Yaklaşık 2 senedir Gazze'de soykırım olduğunu vurgulayan Üveysi, Sumud Filosu'nun Gazze'ye yalnız olmadıklarını gösterdiğini ifade etti.
Konuşmaların ardından İsrail'de tutuklu olan Sumud Filosu aktivisti Zeynel Abidin Özkan'ın videolu mesajı gösterildi.
Katılımcılardan bir kadın ise Gazze'ye yardım edebilmek amacıyla bileziğini platform üyelerine teslim etti.
Kalabalık grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.
Bakan Uraloğlu: "Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar Türkiye olarak mücadele etmeye devam edeceğiz"
Bakan Uraloğlu, Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne katıldı.
Uraloğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gelinen süreçte dünyanın her tarafında "özgür Filistin" için eylemler yapıldığına dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktadaki duruşunun çok kıymetli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde bu konuda eylemler yapıldığını ve bu eylemlere yoğun katılım olduğunu aktardı.
Uraloğlu, kadınlar, çocuklar ve masum insanlar katledilirken asla sessiz durmadıklarını ve durmayacakları bildirerek, "Daha fazlasını yapma gayreti içerisindeyiz. İnşallah kısa zamanda öncelikle ateşkes, sonra da orada barış sağlanır. Mutlaka başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar Türkiye olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben de bugün ailemle beraber bu etkinliğe katılıyorum. Allahu Teala inşallah bizleri muvaffak etsin." dedi.
Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk vatandaşlarının THY tarafından, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordinasyonunda Türkiye'ye getirildiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızı mağdur etmedik çok şükür. Buradaki hassasiyetlerimiz en üst seviyede, Cumhurbaşkanımız birebir takip etti. Bu zulüm devam ettikçe her türlü etkinlik devam edecektir. Bugün dünyada dili, dini, ırkı ve milliyeti ne olursa olsun çok ciddi destek var. BM Genel Kurulu zaten bunun işaretini vermişti, inşallah maksat hasıl olacak ve özgür Filistin devleti kurulacak."
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ankara'daki "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyaldeki hesabından, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla Ankara'da düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
"Bugün Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı" ifadesini kullanan Yerlikaya, Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) çağrısıyla sendikaların, vakıfların, derneklerin, gençlerin, annelerin, esnafların, "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"nde her daim zalimin karşısında kıyam eden koskoca bir milletin omuz omuza yürüdüğünü belirtti.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
"Melike Hatun'dan yükselen o ses, insanlığın ortak vicdanının sesine ses oldu, 'Gazze direniyor. Gazze direnecek'. Aziz milletimiz, Kudüs'te Selahaddin'in, Gazze'de direnişin yanındadır. Siyonistlerin masum çocuklara, hastanelere, kadınlara yağdırdığı bombalara karşı Ankara'da yeri titreten bu yürüyüş, sadece bir tepki değil; bir medeniyet hafızasının ayağa kalkışıdır. Bizim tarihimizi, karakterimizi yakinen bilenler unutmasın, Türkiye, sadece sınırlarını değil, insanlığın onurunu da savunur. Zulmün olduğu yerde adalet, işgalin olduğu yerde direniş haktır. Bu toprakların evlatları dün Çanakkale'de neyi savunduysa, bugün Gazze için de aynı kararlılıktadır. Zulümle abad olunmaz."