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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 16 bin 910 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.

Enes Kaplan   | 19.12.2021
Türkiye'de 16 bin 910 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 349 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 858 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,43, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,28 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 124 milyon 58 bin 691 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Kovid-19'un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır."

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