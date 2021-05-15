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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 11 bin 472 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.

Merve Yıldızalp Özmen   | 15.05.2021
Türkiye'de 11 bin 472 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.

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