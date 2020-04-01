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Türkiye, Koronavirüs

TSK'nin yardım malzemesi taşıyan uçağı İtalya'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında yardım malzemesi taşıyan TSK'ya ait uçağın İtalya'ya indiğini bildirdi.

Tanju Özkaya   | 01.04.2020
TSK'nin yardım malzemesi taşıyan uçağı İtalya'ya ulaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'nin tıbbi yardımı İtalya'ya ulaştı

Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, virüsten en çok etkilenen ülkelerden İtalya’ya gönderdiği sağlık malzemeleri bu ülkeye ulaştı. Tıbbi malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçak, Başkent Roma yakınlarındaki Pratica di Mare hava üssüne iniş yaptı. ( Barış Seçkin - Anadolu Ajansı )

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İtalya'ya ulaştığını duyurdu. 

Bakanlığın Twitter hesabından, "İspanya Madrid'den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, İtalya'nın Roma kentine ulaştı." bilgisi paylaşıldı.

MSB, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçakla göndermişti.

Madrid’den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, İtalya’nın Roma kentine ulaştı.

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