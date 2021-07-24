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Spor, Koronavirüs

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 123'e çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 123'e yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 24.07.2021
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 123'e çıktı

Tokyo

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 17 kişi arasında Japonya dışından gelen bir sporcu ile Tokyo'daki olimpiyat semtinde kalan bir kişi de yer aldı.

Diğer 15 kişinin ise 14'ünün turnuva kapsamında hizmet veren sözleşmeli çalışanlar olduğu kaydedildi.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 123'e çıktı.


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