STK, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatiflerin etkinlikleri 1 Aralık'a kadar ertelenecek
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Kovid-19 tedbirleri kapsamında STK, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelenecek.
Ankara
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İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Kovid-19 tedbirleri kapsamında STK, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.